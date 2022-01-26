شاهد.. تهديدات أميركية بفرض عقوبات على روسيا

العالم - خاص بالعالم

عقوبات غربية جديدة ضد روسيا تدور بالأفق على خلفية التوتر مع أوكرانيا. فعلى الرغم من عدم تحديد طبيعة العقوبات المحتمل فرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث الرئيس الاميركي جو بايدن عن عزمه فرض عقوبات على الرئيس الروسي شخصيًّا، مشيرا إلى انه في حال غزت روسيا أوكرانيا بالكامل أو حتى أقلّ من ذلك بكثير، ستكون هناك تداعيات هائلة وسيغيّر ذلك العالم.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تحدث خلال جولته الأخيرة إلى أوروبا، مرارا عن رد سريع وموحد وقاس ينتظر روسيا في حال غزوها لأوكرانيا حسب وصفه. ويأتي ذلك في وقت ينظر فيه الكونغرس الأميركي في عدة تشريعات لمعاقبة موسكو تشمل فرض قيود على قادة روسيا، ومؤسسات مالية ومصارف بارزة وقطاع الطاقة وغيره.

الكرملين وصف تهديدات الولايات المتحدة بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية بانها ليست مؤلمة لكنها مدمرة على المستوى السياسي. معتبرًا أن هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير. وبنفس الوقت استهزء الكرملين من التهديدات بانها ستطال تجميد الاصول، حيث قال أن القانون الروسي يمنع في المبدأ مسؤولين كبارًا من امتلاك أصول في الخارج، معتبرًا أن عقوبات من هذا القبيل ليست مؤلمة أبدًا النسبة للسلطات الروسية. وأضاف دميتري إن الساسة الأميركيين الذين يتحدثون عن عقوبات شخصية محتملة على بوتين ليسوا على دراية كافية بالأمر.

وتمهيدا لتدريبات مشتركة مع روسيا البيضاء ستجري الشهر المقبل، اجرت روسيا مناورات عسكرية ونشرت مزيدا من القوات والطائرات المقاتلة في روسيا البيضاء، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نشرت وحدة مظليين في روسيا البيضاء بعد يوم من نقل قوات من المدفعية ومشاة البحرية. وأضافت أن موسكو ستنقل أيضا مقاتلات من طراز سوخوي خمسة وثلاثين إلى روسيا البيضاء لإجراء المناورات.

اوكرانيا قالت أن عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية كبير ويشكل تهديدا للبلاد إلا أنه لا يزال غير كافٍ لشنّ هجوم واسع النطاق على طول الحدود الأوكرانية. وأضافت أن روسيا لن تتمكن من زيادته إلى مستوى كافٍ خلال فترة زمنية معيّنة.

وفي وقت تنفي فيه موسكو بان يكون لها نية في غزو أوكرانيا، يصرّ الكرملين على الحصول على ضمانات أمنية مكتوبة، بما في ذلك تعهد بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.