العالم - روسيا

وقال خلال جلسات الاستماع في 26 يناير/كانون الثاني: "تم إطلاق الرأس الحربي الذي أسقط طائرة بوينغ 777 (الرحلة MH17) فوق دونباس في عام 2014 من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية".

وهكذا، استذكر المحامي تورط الجانب الأوكراني في كارثة طائرة بوينغ الماليزية. وأضاف فينوغرادوف أن "الرأس الحربي، الذي أسقط الطائرة بحسب فريق التحقيق المشترك، يخص القوات المسلحة الأوكرانية". كما أشار إلى أنه قبل الكارثة، لم توقف أوكرانيا القصف المدفعي والجوي على مواقع العدو.

وقال المحامي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردًا على شكاوى هولندا وأوكرانيا ضد روسيا: "في 22 أبريل/نيسان 2014، تم إسقاط طائرة أن-30بي تابعة لطيران الدولة في المجال الجوي لأوكرانيا. في 14 يوليو/تموز، قبل ثلاثة أيام من تحطم الطائرة إم إتش 17، تم إسقاط طائرة نقل من طراز أن-26 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة لوغانسك، وقتل اثنان من أفراد الطاقم".