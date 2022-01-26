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تشكيلة الفراعنة الأساسية لمواجهة 'الأفيال' في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

تشكيلة الفراعنة الأساسية لمواجهة 'الأفيال' في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب "دي جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية، الذي سيستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وساحل العاج ضمن الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا.

العالم- منوعات

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي وعمر كمال عبد الواحد.

- في خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني وعمرو السولية.

- في خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح.

وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، المنتخب المغربي الذي تجاوز دور الـ16 بعد فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

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تشكيلة الفراعنة الأساسية لمواجهة 'الأفيال' في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

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