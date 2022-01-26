تشكيلة الفراعنة الأساسية لمواجهة 'الأفيال' في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

العالم- منوعات

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي وعمر كمال عبد الواحد.

- في خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني وعمرو السولية.

- في خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح.

وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، المنتخب المغربي الذي تجاوز دور الـ16 بعد فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.