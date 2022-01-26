هذا ما جرى خلال لقاء الرئيس المصري مع ولي عهد ابوظبي

العالم-الامارات

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن بن زايد والسيسي بحثا خلال محادثاتهما في قصر الوطن بأبو ظبي، "العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى مواصلة التقدم والتنمية الشاملة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واستعرض الجانبان، حسب الوكالة، "مسارات التعاون المشترك الذي يشهد نموا متزايدا وتطورا نوعيا خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع قاعدة هذا التعاون بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين".

كما تطرقا "إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجه بعض دولها وتقف عائقا أمام تقدمها وتنميتها وتحقيق استقرارها"ـ مؤكدين في هذا السياق "أهمية تفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها".

وثمن بن زايد موقف مصر تجاه ما اسماه بالـ"اعتداءات" اليمنية على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات، في إشارة الى الرد اليمني على العدوان السعودي الاماراتي والذي استهدف العمقين السعودي والاماراتي.

وأشار: "المنطقة تشهد تطورات متسارعة وتحديات مختلفة تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون والتشاور للحفاظ على أمنها واستقرارها" على حد تعبيره.

بدوره، أكد السيسي، حسب "وام"، "إدانة مصر لما اسماه "أي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي" لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات" على حد تعبيره.

وقال "ثوابت الموقف المصري تجاه تسوية الأزمات الإقليمية والتي ترتكز بالأساس على تقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني من تلك الأزمات، والحيلولة دون تهديدها للأمن الإقليمي"، وقال إن "التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعد من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل".

وشدد على "ما يشكله أمن دول الخليج (الفارسي) من امتداد للأمن القومي المصري".

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع، حسب "وام"، "مواصلة العمل معا من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة والتعاون كونهما جبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له".

ويواصل التحالف السعودي الاماراتي عدوانه على المدن السكنية في اليمن ويرتكب المجازر بحق المواطنين اليمنيين ويهدم الممتلكات المدنية والبنية التحتية منذ عام 2015.

ويتسبب إصرار العدوان على حصار مطار صنعاء الدولي بأزمة إنسانية، فهو يحكم على مرضى القلب بالموت نتيجة نقص الخدمات الطبية، وعدم توفر الأدوية اللازمة داخل اليمن.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية ،قبل ايام، بالمسيرات اهدافا عسكرية واستراتيجية في ابوظبي ردا على التصعيد الاماراتي واستمرار الحصار.