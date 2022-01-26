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امير عبداللهيان: نريد الحصول على ضمانات حقيقية في فيينا

امير عبداللهيان: نريد الحصول على ضمانات حقيقية في فيينا
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : نحن يهمنا الحصول على ضمانات حقيقية وشاملة (خلال المفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 4+1 في فيينا مع التركيز على الغاء الحظر)؛ مضيفا "اننا لم نجر حتى اليوم اي مفاوضات مباشرة مع امريكا".

العالم- ايران

جاء ذلك خلال تصريحات وزير الخارجية خلاال حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء، لتقديم تقرير حول عملية المفاوضات والرد على اسئلة النواب في هذا الخصوص؛ حسب ما افاد به المتحدث باسم اللجنة النيابية "محمود عباس زادة مشكيني".

واضاف امير عبداللهيان : ان المفاوضات مع الدول الاعضاء في مجموعة 4+1 تتواصل بنحو جيد، وسط تاكيدنا على موضوع التحقق؛ وقد حصل حتى الان تقدم جيد لكن ماتزال هناك قضايا عالقة.

واضاف "عباس زادة مشكيني"، نقلا عن وزير الخارجية : ان الغرب يسعى وراء الحصول على نقاط من ايران، وبواسطة مخططات بالية يريد ان يبث القلق بين الشعب وصولا الى مآربه.

وتابع : ان الجانب الاهم، هو اننا نريد التوصل الى اتفاق مستديم، ذي مصداقية وشامل، في اطار مبدا الربح –ر بح؛ وذلك امتثالا لتعليمات سماحة قائد الثورة من اجل تحقيق تطلعات الشعب ومصالح البلاد.

وصرح، ان مبدا الربح –ربح سيضمن مطالب ايران المنطقية والقانونية برفغ الحظر الظالم عنها، كما يزيل قلق الطرف الاخر.

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