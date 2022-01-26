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ترامب يدعو نفسه "رئيس أمريكا المقبل"

ترامب يدعو نفسه
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

العالم - الأميركيتان

وانتشر مقطع فيديو لترامب بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يلعب الجولف ويرتدي قبعة حمراء كتب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وعلق المصور قائلاً: "الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة".

فرد عليه ترامب قائلا: الخامس والأربعون والسابع والأربعون".

يتجنب ترامب علنًا الإجابة عن سؤال حول خطط المشاركة في حملة 2024، لكنه يواصل التحدث بنشاط إلى مؤيديه.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق في وقت سابق أنه لا يستطيع الإعلان بشكل مباشر عن نيته الترشح بسبب قيود تمويل الحملة.

في الوقت نفسه، أخبر مؤيديه أن قراره بشأن حملة 2024 سيسعدهم، وفي تجمع سابق في أريزونا، وعد أيضًا بـ "استعادة البيت الأبيض".

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