وزير الخارجية القطري يزور طهران يوم غد الخميس

العالم- ايران

ويزور"محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر ، طهران يوم غد (الخميس) حيث سيلتقي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، حسين أمير عبد اللهيان.

وتباحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان هاتفيا امس الثلاثاء حول توطيد العلاقات والشؤون الاقليمية.

وأفادت وسائل الاعلام القطرية ان الوزير محمد آل ثاني دعا، خلال الاتصال الهاتفي، الى توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات كما بحثا حول التطورات الاقليمية وبعض الشؤون ذات الرغبة المشتركة.