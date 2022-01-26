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مراسلة العالم :طيران العدوان يشن أكثر من 60 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات اخرى خلال 24 ساعة

الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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