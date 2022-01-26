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شاهد.. عشرات المواطنين ينضمون للتسوية في الرقة ودير الزور

شاهد.. عشرات المواطنين ينضمون للتسوية في الرقة ودير الزور
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

شهد مركزا عملية التسوية في مدينة دير الزور والسبخة بريف الرقة انضمام عشرات المواطنين من المدنيين المطلوبين والعسكريين إليها وذلك في إطار الجهود المبذولة لإتاحة الفرصة أمام كل من لم تتلطخ يداه بالدماء للعودة إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي.

العالم - سوريا

وفي تصريحات لوكالة "سانا" أشار سفيان العبد ورائد الحسبات وهيثم السعود إلى أنهم قدموا من منطقة الجزيرة السورية وتمت تسوية أوضاعهم وسيعودون إلى قراهم وأراضيهم موجهين الشكر للدولة وقيادتها على هذه الفرصة التي مكنتهم وعائلاتهم من العودة الى حياتهم الطبيعية.

ولفت عبد العزيز المهيدي إلى أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية وقام بإجراء التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

كما أوضح محمد النجار أن إجراءات التسوية بسيطة وسهلة للغاية ويقتصر الأمر على تقديم صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني وصورتين شخصيتين والتوقيع على استمارة التسوية ودعا خلدون المنصور كل شخص مطلوب إلى الانضمام لهذه التسوية التي تعد فرصة ثمينة للعودة والعيش بشكل طبيعي.

وفي مركز السبخة بريف الرقة تواصلت عملية التسوية الخاصة بأبناء المحافظة حيث أفاد مراسل سانا بانضمام العشرات من المواطنين رغم برودة الطقس والإجراءات التعسفية التي تتخذها ميليشيا “قسد” بحق المواطنين والعراقيل الكبيرة التي ما زالت تختلقها أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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