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انصار الله تشكر كل من وقف بجانب الشعب اليمني بوجه تصعيد العدوان

انصار الله تشكر كل من وقف بجانب الشعب اليمني بوجه تصعيد العدوان
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

اصدر المكتب السياسي لحركة انصارالله اليوم الاربعاء، بيانا شكر فيه كل من وقف الى جانب الشعب اليمني خلال التصعيد الاخير لتحاف العدوان على اليمن.

العالم-اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابة عن شعبنا اليمني المظلوم والصامد نتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لجميع من تضامن وساند ووقف مع شعبنا اليمني العزيز، من دول وحركات مقاومة ومنظمات وهيئات وشخصيات في العالم العربي والإسلامي والخارجي خلال التصعيد الاخير الذي قامت به دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على شعبنا اليمني والتي كان آخرها جريمة السجناء في محافظة صعدة راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى.

إن ما شهدناه خلال الأيام الماضية من بيانات ومواقف وفعاليات تضامنية واحتجاجية في أكثر من بلد عربي وإسلامي وخارجي كان أبلغ رسالة على وحدة مشاعر الأحرار أيا كان الانتماء وعلى رفض الظلم والاجرام والحصار ، وعلى ضعف دول العدوان التي حاولت التغطية على جرائمها الوحشية بكل الوسائل.

وما ينبغي أن يدركه تحالف العدوان أنه لن يتمكن بإذن الله تعالى من إخماد صوت شعبنا اليمني وأن حصاره القائم مصيره أن ينكسر عاجلا أو آجلا،

إن استمرار الحصار الشامل على بلدنا لدليل خوف شديد من انكشاف تحالف العدوان الاجرامي على حقيقته وما يرتكب من مجازر بشعة تجسدت فيها كل معاني الوحشية والإجرام.

كما نؤكد أن صمود اليمن وشعبه الصابر في وجه الوحشية العدوانية للتحالف الأمريكي السعودي الإماراتي الإسرائيلي البريطاني هو صمودٌ من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، في الوقت الذي يمثل فيه العدوان على اليمن عدوانا صارخا على البشرية جمعاء.

نجدد شكرنا للأحرار المتضامنين مع الشعب اليمني ونؤكد لهم أن شعبنا اليمني لن ينسى مواقفهم الحرة إلى جانبه في مواجهة تحالف الأشرار.

والله ولي الهداية والتوفيق

المكتب السياسي لأنصارالله- صنعاء

الأربعاء23 جمادى الآخرة 1443هـ

الموافق: 26 يناير 2022م

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