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الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية

الخارجية الروسية: موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تلقت رد واشنطن على مقترحاتها الأمنية.

العالم - روسيا

وبينت الخارجية في بيانها، أن السفير الأمريكي لدى روسيا قدم الرد على المقترحات الأمنية إلى نائب وزير الخارجية غروشكو.

قال البيان: "السفير الأمريكي جون سوليفان سلم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو ردا خطيا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية".

وأضاف: "استقبل غروشكو السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، بناءً على طلبه، وخلال الاجتماع سلم رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية رداً مكتوباً من الإدارة الأمريكية على مسودة المعاهدة الثنائية بشأن الضمانات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي سابقاً".

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