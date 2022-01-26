الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش يحذر من موجة جفاف في أفغانستان تؤدي إلى مجاعة

غوتيريش يحذر من موجة جفاف في أفغانستان تؤدي إلى مجاعة
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن أفغانستان تواجه أسوأ موجة جفاف منذ عقدين، ما جعل 9 ملايين شخص على حافة المجاعة.

العالم - أفغانستان

وأوضح خلال جلسة لمجلس الأمن أن "أكثر من نصف الأفغان يواجهون مستويات شديدة من الجوع"، مشيرا إلى أن "أكثر من 80% من السكان في أفغانستان يعتمدون على مياه الشرب الملوثة".

وأضاف أن "التعليم والخدمات الاجتماعية في أفغانستان على وشك الانهيار"، في الوقت الذي يواجه "أكثر من نصف الأفغان مستويات شديدة من الجوع".

ودعا غوتيريش إلى "دفع عجلة الاقتصاد الأفغاني من خلال زيادة السيولة"، و"السماح للتمويل الدولي بدفع رواتب العاملين الأفغان في القطاع العام".

كما حث حركة "طالبان" على "توسيع الفرص لشعبها وإظهار التزام بأن تكون جزءا من المجتمع الدولي"، محذرا من أنه "إذا لم نساعد الأفغان على الصمود في وجه العاصفة، فستدفع المنطقة والعالم ثمنا باهظا".

روابط ذات صلة

شاهد.. تحذيرات من مجاعة في أفغانستان بسبب الجفاف وتراجع الزراعة

مجموعة الأزمات الدولية تحذر من مجاعة جماعية بأفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هكذا أظهرت أحداث الحسكة إختراقا كبيرا في صفوف"قسد"

برلماني: أنبوب العقبة وربط الكهرباء بالسعودية محاولات لاستنزاف العراق

المشاط ورئيس مجلس النواب يباركان عملية "إعصار اليمن الثانية"

غوتيريش يحذر من موجة جفاف في أفغانستان تؤدي إلى مجاعة

السودان.. وقفات احتجاجية بالخرطوم مطالبة بـحكم مدني

بالفيديو.. جماعة قسد تستعيد السيطرة على سجن الصناعة