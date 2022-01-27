جونسون يرفض الاستقالة وسط فضيحة حفلاته

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وقال جونسون، خلال مثوله أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من رئيس "حزب العمال" المعارض، كير ستارمر، حول ما إذا كان رئيس الوزراء ترك منصبه: "لا".

وجدد جونسون تعهده بنشر نسخة كاملة من تقرير فريق التحقيق في الحفلات التي نظمها في مقره بداونينغ ستريت، مصرحا: "بالطبع، حينما سأحصل عليه سأفعل بالتحديد ما وعدت به".

وتحبس الطبقة السياسية البريطانية أنفاسها قبل نشر نتائج تحقيق كبيرة موظفي الحكومة سو غراي حول هذه الحفلات في حديقة داونينغ ستريت في مناسبة انتهاء خدمة موظفين أو أعياد ميلاد في دوائر السلطة عام 2020 أثارت صدمة لدى البريطانيين الذين كانوا مضطرين آنذاك للحد بشكل كبير من تواصلهم.

وزاد التوتر بعد أن وصلت القضية الى الشرطة أيضا حيث أعلنت أنها تحقق في عدة "مناسبات" من أجل تحديد ما إذا كانت هناك "انتهاكات محتملة للقواعد المرتبطة بكوفيد-19" يمكن أن تفرض بشأنها غرامات.