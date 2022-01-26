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اللجنة المشتركة بين سورية وبيلاروس تواصل اجتماعها التجاري والاقتصادي

اللجنة المشتركة بين سورية وبيلاروس تواصل اجتماعها التجاري والاقتصادي
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تتواصل في بيلاروس اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة السورية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بحضور وفدي البلدين.

العالم - سوريا

ويرأس الجانب السوري وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ومن جانب بيلاروس دميتري بانتوس رئيس لجنة الدولة للصناعات العسكرية.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية أكد بانتوس تطلع حكومة بيلاروس لتطوير العلاقات مع سورية في مختلف المجالات معربا عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل.

وقال إن بيلاروس تعتبر سورية شريكاً أساسياً وموثوقاً وتكن الكثير من الاحترام والمحبة للشعب السوري الصديق معرباً عن أمله بأن تنجز الدورة الحالية للجنة المشتركة المهام المطلوبة لما فيه خير ومنفعة الشعبين والبلدين الصديقين.

بدوره المهندس عبد اللطيف نوه بعلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع سورية مع بيلاروس والتي ترجمت بزيارات على كل المستويات من الجانبين وتأطرت بتوقيع اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي وفني منذ عام 1998.

وقال إن بيلاروس تتمتع بمقومات عديدة تجعل منها شريكاً مهماً لسورية في مرحلة إعادة الإعمار ولا سيما في ظل العلاقات السياسية المتميزة والمصالح المشتركة مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار المتطور رقم 18 لعام 2021.

وأعرب الوزير عبد اللطيف عن الأمل بأن تحقق المباحثات الحالية كل النتائج المرجوة وأن تتم ترجمة كل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها على أرض الواقع.

حضر جلسة الافتتاح وشارك في أعمال اللجنة أعضاء السفارة السورية في بيلاروس والسفارة البيلاروسية بدمشق.

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