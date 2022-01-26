’قسد’ تهدم 10 منازل في حي غويران بالحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية في الحي لـ سانا أن ميليشيا (قسد) جرفت 10 من منازل الأهالي المقابلة لمقبرة غويران باستخدام آليات هندسية ضخمة خاصة بالهدم والتجريف وتمت تسويتها بالأرض وذلك بذريعة تحصن عدد من الهاربين من سجن الثانوية الصناعية ضمن هذه المنازل.

ولفتت المصادر إلى تضرر عدد من المنازل الأخرى في المنطقة المقابلة لمخبز الباسل من جراء الاشتباكات وعمليات القصف خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك واصلت ميليشيا (قسد) فرض حظر تجوال كامل على أهالي مدينة الحسكة بالتوازي مع تنفيذ حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في حيي غويران والزهور واختطاف عدد من المواطنين وتكسير أبواب المنازل التي نزح أهلها باتجاه المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية.

وداهمت ميليشيا (قسد) مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي في وقت سابق اليوم حيي الزهور وغويران وعدداً من القرى القريبة من مدينة الحسكة بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية واختطفت عدداً من المدنيين.