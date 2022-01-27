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مراسلة العالم: جماعة "قسد" تمنع دخول مساعدات ومواد غذائية قدمتها الحكومة السورية للأهالي العالقين في حي غويران بالحسكة

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

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