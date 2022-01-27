عُدد الكشف الايرانية قادرة على تشخيص متحور أوميكرون

العالم - ايران

وقال سيامك سميعي: ان العُدد المنتجة داخل البلاد والمستخدمة في المختبرات الطبية المرخصة، وبناء على التقييم المختبري وتقرير المختبر المرجعي في معهد باستور ايران، قادرة على تشخيص متحور أوميكرون بنفس جودة تشخيص متحور دلتا.

ولفت الى انه قبل الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون، أي عندما كان المتحور الغالب من نوع دلتا، كانت اغلب الاختبارات للمراجعين ممن كانت لديهم علائم تنفسية، سلبية بنسبة أكثر من 90 بالمائة من حيث الاصابة بكوفيد19. وكان السبب في بروز هذه العلائم التنفسية عوامل أخرى كالانفلونزا والزكام الموسمي البسيط او الاصابة بفايروسات أخرى.