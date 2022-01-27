الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عُدد الكشف الايرانية قادرة على تشخيص متحور أوميكرون

عُدد الكشف الايرانية قادرة على تشخيص متحور أوميكرون
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لشؤون المختبرات المرجعية بوزارة الصحة الايرانية، أنه بناء على نتائج التقييم المختبري، فإن عُدد الكشف المنتجة داخل البلاد، قادرة على تشخيص متحور أوميكرون بنفس جودة تشخيص متحور دلتا.

العالم - ايران

وقال سيامك سميعي: ان العُدد المنتجة داخل البلاد والمستخدمة في المختبرات الطبية المرخصة، وبناء على التقييم المختبري وتقرير المختبر المرجعي في معهد باستور ايران، قادرة على تشخيص متحور أوميكرون بنفس جودة تشخيص متحور دلتا.

ولفت الى انه قبل الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون، أي عندما كان المتحور الغالب من نوع دلتا، كانت اغلب الاختبارات للمراجعين ممن كانت لديهم علائم تنفسية، سلبية بنسبة أكثر من 90 بالمائة من حيث الاصابة بكوفيد19. وكان السبب في بروز هذه العلائم التنفسية عوامل أخرى كالانفلونزا والزكام الموسمي البسيط او الاصابة بفايروسات أخرى.

روابط ذات صلة

ايران تحظر دخول المسافرين من بلدان اوروبية وافريقية بسبب تفشي متحور اوميكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جونسون يرفض الاستقالة وسط فضيحة حفلاته

عُدد الكشف الايرانية قادرة على تشخيص متحور أوميكرون

عقد الجلسة الثانية من محاكمة متزعم زمرة الاحوازية الارهابية

تخت روانجي: ايران استخدمت كل طاقاتها لدعم الشعب الافغاني

الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على تصريحات وزيرة خارجية بلاده

وكالة: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان