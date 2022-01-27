مشاهد همجية باليمن مهولة أذهلت العالم بوحشيتها!

خاص بالعالم

بعد ان يفرّ مرتزقة العدوان كالارانب من الجبهات، يستعين تحالف العدوان على اليمن عن الهزائم بالقصف الهستيري، قصف يطالب كل الاحياء السكنية والمباني والاسواق وحتى السجون تدمر على من فيها، في مشاهد مهولة أذهلت العالم.

هذه المشاهد ليست من الحرب العالمية الثانية وليست مشاهد من زلازل وبراكين او اعصار عصف بمكان ما او بمدينة ما، وانما هذه آثار القصف الهمجي البربري السعودي الاماراتي الامريكي الصهيوني، على احياء اليمن ومدنه.

هذا عن الدمار، اما عن المجازر فحدّث ولا حرج، فتحالف العدوان لم يكترث لكل القصف الذي قام به في كل المدن اليمنية فأغار فجراً او بين الليل والفجر على سجن صعدة ودمّره على من فيه، فضلاً عن المجازر التي ارتكبها في كل المدن اليمنية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

