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رغم إعلان "قسد" استعادة سجن الصناعة..

سماع أصوات اشتباكات ومتفجرات في حي غويران بالحسكة

سماع أصوات اشتباكات ومتفجرات في حي غويران بالحسكة
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

سمعت أصوات اشتباكات ومتفجرات من جهة حي غويران في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بعد ساعات من إعلان ميليشيا "قسد" سيطرتها على سجن الصناعة ومحيطه.

العالم-سوريا

وأفاد مراسل العالم بتحليق مكثف لطائرات الاحتلال الأمريكي المروحية والمسيّرة بمحيط سجن الصناعة جنوبي حي غويران، وعودة سماع أصوات القصف والقذائف، رغم إعلان "قسد" قبل ساعات، سيطرتها الكاملة على السجن ومحيطه.

من جهتها ذكرت مصادر محلية أن أصوات المتفجرات والاشتباكات التي سمعت مساء الثلاثاء في حي غويران كانت ناجمة عن غارة للطيران المروحي الامريكي استهدفت مجموعة من عناصر "داعش" في المنطقة الواقعة بين مقبرة غويران وشارع الاسفنج بمدينة الحسكة.

وأعلنت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي، أمس الثلاثاء، أنها استعادت السيطرة الكاملة على سجن الصناعة بعد هجوم جماعة "داعش" الارهابية وسيطرتها عليه لعدة ايام.

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