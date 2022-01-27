الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية

العالم-العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

وأضاف أن الجانبين أكدا على "أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تلبي متطلبات الشعب العراقي".



وعبّرت بلاسخارت بحسب البيان عن "إدانتها الهجوم الصاروخي الذي استهدف قضاء الكرمة وأصاب عدداً من المدنيين يوم الثلاثاء"، مؤكدة أن "هذه الأفعال تهدف إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة لخلق الفوضى".