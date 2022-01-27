شاهد: طبيب ايراني يخلّص كبار السن من الألم والى الابد!

العالم- خاص بالعالم

وقال الدكتور آل بوية في حديث خاص مع قناة العالم: ان معظم الالام تعود الى وجود الخلل في عظام العمود الفقري وايضاً الى التقدم في العمر لكبار السن، مشيراً الى انه اكثر من 60 بالمائة يتم السيطرة على آلامهم.

واوضح الدكتور، ان نجاح هذا العلاج يعود لعدة امور: ان يقوم المريض ببعض التمارين الرياضية، والتي ستساعدهم على تحسن حالتهم بسرعة، وفي العلاج الطبيعي من خلال العلاج بالمياه ان يمشي المريض في المسبح مرة في الاسبوع لمدة ساعة، الذي يساعد كثيراً على تقوية عضلة الساق ويساعد ايضاً على ابقاء امد العلاج ونجاحه.

ولفت الدكتور الى ان هناك بعض الحالات التي لا تتوفر لدى المريض مثل هذه الامور او لا يتمكن من القيام بها، منها انه يقوم بمساعدة المريض بعد تشخيص موضع الالم عبر جهاز الراديو فرانكوينسي للسيطرة على العصب الذي يسبب الالم.

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