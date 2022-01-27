شاهد: طبيب ايراني يخلّص كبار السن من الألم والى الابد!

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الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

اكد الاخصائي بمعالجة الأم الدكتور محمود رضا أل بوية، ان هناك اسلوباً يستخدمه بعد الكشف عن موضع الالم خلال الاشعة المقطعية بحقن المرضى وهم في الغالب من كبار السن في العمود الفقري، من اجل التحكم في الالم والتخلص منه والى الابد، في حال لم يستجب المريض للادوية.

العالم- خاص بالعالم

وقال الدكتور آل بوية في حديث خاص مع قناة العالم: ان معظم الالام تعود الى وجود الخلل في عظام العمود الفقري وايضاً الى التقدم في العمر لكبار السن، مشيراً الى انه اكثر من 60 بالمائة يتم السيطرة على آلامهم.

واوضح الدكتور، ان نجاح هذا العلاج يعود لعدة امور: ان يقوم المريض ببعض التمارين الرياضية، والتي ستساعدهم على تحسن حالتهم بسرعة، وفي العلاج الطبيعي من خلال العلاج بالمياه ان يمشي المريض في المسبح مرة في الاسبوع لمدة ساعة، الذي يساعد كثيراً على تقوية عضلة الساق ويساعد ايضاً على ابقاء امد العلاج ونجاحه.

ولفت الدكتور الى ان هناك بعض الحالات التي لا تتوفر لدى المريض مثل هذه الامور او لا يتمكن من القيام بها، منها انه يقوم بمساعدة المريض بعد تشخيص موضع الالم عبر جهاز الراديو فرانكوينسي للسيطرة على العصب الذي يسبب الالم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

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