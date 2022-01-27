أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 27 يناير 2022

اطلاعات..

رئيس الجمهورية يتحدث بمقابلة تلفزيونية عن سياسة خارجية متوازنة وعن الإصلاحات الإقتصادية والتضخم

رسالت ..

إبرام إتفاق مؤقت لعبة الغرب الجديدة في مفاوضات فيينا

جمهوري اسلامي ..

الخارجية الأمريكية تعترف بالفشل الذريع لسياسة ضغوط الحد الأقصى ضد إيران

ابرار ..

أمريكا وبريطانيا تلوحان بفرض عقوبات شديدة على روسيا وعلى بوتين بشكل خاص

آرمان ملي ..

وزير الخارجية الروسي يتهم أمريكا بتحريض أوكرانيا ضد موسكو

جوان ..

رئيس الكيان الصهيوني يعتزم القيام بزيارة رسمية للكيان الصهيوني الأسبوع المقبل

حمايت ..

أبوظبي تستجدي العون من واشنطن مقابل حركة أنصار الله اليمنية

رويش ملت ..

إنتاج إيران من النفط سيتخطى مستوى ماقبل إجراءات الحظر بعد أسابيع قليلة

كيهان ..

الحشد الشعبي .. خطر بقاء مستشارين عسكريين أمريكيين لا يقل عن خطر بقاء قوات أمريكية

وطن امروز ..

الأجهزة الأمنية الامريكية تحذر من تزايد خطر شن التنظيمات المتطرفة في الداخل لهجمات

ابتكار ..

تراجع الخلافات في مفاوضات فيينا حول موضوع الضمانات وإختبارات المصداقية

خراسان ..

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه ضغوطا داخلية كبيرة لدفعه للإستقالة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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كيهان ...

صحيفة كيهان كتبت في مقالها(إستهداف أبوظبي يرعب تل أبيب)..القوات اليمنية المشتركة وجهت مؤخرا ضربات بالصواريخ البالستية والمسيرات لاهداف في عمق الاراضي الاماراتية والسعودية ردا على تصعيد التحالف السعودي لحربه الوحشية على المدن والقرى اليمنية, والمسالة هنا هي .. أن الضربات الصاروخية اليمنية لأهداف إقتصادية بأبوظبي فجرت مخاوف الكيان الصهيوني من قدرات اليمن الصاروخية.

فالخبراء العسكريين الصهاينة يرون ان الصواريخ البالستية اليمنية التي اصابت اهدف اقتصادية بعيدة في ابو ظبي باتت قادرة على قطع نفس المسافة واصابة مفاعل ديمونا النووي بصحراء النقب واصابة ميناء ايلات المطل على البحر الاحمر ايضا.

الى جانب ذلك يدرك الكيان الصهيوني بأن قدرات اليمن الصاروخية تعني تعاظم القدرات الصاروخية لجبهة المقاومة بالمنطقة والقادرة على تحويل الكيان الصهيوني الى جحيم حقيقي للصهاينة في اية حرب مقبلة محتملة .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (تطوير العلاقات الخارجية يدعم إفشال الحظر ) .. ايران نجحت في توسيع وتطوير علاقاتها الدولية بشكل غير مسبوق خلال الاشهر الاخيرة , ان لبلادنا علاقات تعاون وثيقة مع بلدان اسيا الوسطى والقوقاز وبلدان بامريكا اللاتينية هذا الى جانب العلاقات الوثيقة مع الصين وروسيا وبلدان شبه القارة الهندية.

إن إيران تبذل جهودا كبيرة لتعزيز علاقاتها مع بلدان الجوار التي تربطها معها وشائج عميقة ومصالح مشتركة ان هذا النجاح ساهم في اضعاف تاثير اجراءات الحظر والضغوط الامريكية الغربية والى حد سحب البساط من تحت هذه الاجراءات الامر الذي ساهم والى جانب تطوير ايران لقدراتها الاستراتيجية وتعزيزها لمكانتها الاقليمية في تقوية موقفها في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي , فبلادنا تتفتاوض في الواقع من موقع قوة تماما .

آرمان ملي ..

كتبت صحيفة آرمان ملي في تقرير لها يشير الى توجيه موسكو تحذيرات من ان ( أوكرانيا باتت مشبعة بالأسلحة الأمريكية ).. موسكو اتهمت الولاات المتحدة بالترويج لفوبيا الخوف من روسيا في اوروبا والعالم.. المندوب الروسي بالأمم المتحدة نوه لإرسال أمريكا شحنات ضخمة من السلاح وخبراء عسكريين لأوكرانيا وكذلك لبلدان اوروبية اخرى مجاورة لروسيا .

وفي هذا السياق قال بيان للخارجية الروسية ان اوكرانيا باتت تعاني من حالة اشباع بالاسلحة الامريكية وبوصول عدد كبير من الخبراء العسكريين الامريكيين والاوروبيين وكل ذلك لتحريضها ضد روسيا ولدفعها على شن حرب اخرى على اقليم دونيتسك ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية في شرق اوكرانيا رغم كل تحذيرات روسيا من خطورة ذلك .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( رسائل دوريات جوية مشتركة )..يقوم سلاح الجو السوري ولاول مرة بدوريات مشتركة مع سلاح الجو الروسي في الاجواء السورية, إن هذه الدوريات الجوية المشتركة تحمل رسالة تحذير واضحة وجدية للكيان الصهيوني من مغبة مواصلة غاراته على سوريا.

ورسالة ايجابية ردا على المآخذ المطروحة على روسيا بشأن عدم تصدي قواتها المرابطة بالاراضي السورية للغارات الجوية الصهيوني المستمرة على اهداف ومواقع بسوريا رغم ان بعضها قريب من قاعدة حميميم الروسية نفسها.

وفي كل الاحوال سيجد الكيان الصهيوني نفسه في مواجهة مأزق كبير في حالة اصراره على مواصلة غاراته الجوية والصاروخية العدوانية على سوريا فهذه الدوريات المشتركة ستغطي منافذ عبور طائرات هذا الكيان عبر الاجواء اللبنانية واجواءالجولان المحتل وكذاك عبر اجواء البحر الابيض المتوسط .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها ( الأمريكيون يواصلون سرقة النفط السوري) بالتعاون مع "قسد".

تقول وكالة الانباء السورية "سانا " ان شهود عيان بمنطقة "اليعربية" القريبة من بلدة الحسكة شمال شرقي سوريا تحدثوا عن توجه قافلة تضم مئة وثلاثين شاحنة صهريج للقوات الأمريكية تحمل النفط السوري نحو الحدود مع العراق والأردن وحسب هؤلاء الشهود وفرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الكردية في اغلبها الحماية اللازمة لهذه القافلة الى جانب وحدة من القوات الامريكية.

وتقول محافل رسمية سورية ان القوات الامريكية تقوم بنقل شحنات كبيرة من النفط السوري الى مواقع لها في بلدان مجاورة .

من جانبها قالت المستشارة السياسة والاعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان ان القوات الامريكية تقوم بعمليات سرقة منظمة ومستمرة لثروات سوريا النفطية .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نقلت عن مسؤول عسكري يمني رفيع قوله (بمقدور صواريخنا الدقيقة إستهداف عمق أراضي العدوان) وحسب الصحيفة..قال نائب رئيس اركان الجيش اليمني اللواء "علي الموشكي" لدى القوات اليمنية المشتركة بنك للأهداف الإقتصادية والعسكرية في عمق أراضي بلدان التحالف السعودي العدواني.

مضيفا ان الصواريخ البالستية والمسيرات اليمنية الهجومية تتميز بدقتها العالية في اصابة الاهداف وبقدراتها التدميرية الكبيرة ومداها البعيد الذي يسمح لها بالوصول الى ابعد نقطة في عمق اراضي بلدان التحالف السعودي. هذا المسؤول العسكري اليمني الرفيع اوضح بان عمليات اعصار اليمن بمرحلتيها انذار جدي للامارات والسعودية.