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المدعي العام في ايران يطالب مدعي عام طهران بالاسراع في إصدار لائحة اتهام للموعزين والمنفذين للجريمة الإرهابية باغتيال الشهيد قاسم سليماني

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

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