الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

حذر علماء صينيون من خطر انتقال الفيروس التاجي NeoCoV المكتشف في جنوب إفريقيا من الحيوان إلى الإنسان.

العالم - منوعات

ويفيد موقع bioRxiv، إلى أنه وفقا للعلماء "يجب مراقبة تطور وانتشار هذه المجموعة من الفيروسات، لأن ظهورها لدى البشر ليس مستبعدا".

ويشير الباحثون، إلى أن الفيروس يحتاج إلى طفرة معينة لكي ينتقل إلى الإنسان. أما الآن فيشكل خطورة على الخفافيش فقط. ويؤكد الباحثون على أن طبيعة الفيروس NeoCoV لا تزال غامضة.

ويذكر أن علماء صينيين أعلنوا قبل فترة، أن متحور "أوميكرون" ربما انتقل من الفئران وليس من البشر كما كان يعتقد سابقا. ويوضحون ذلك، بقولهم انتقل الفيروس التاجي المستجد من البشر إلى الفئران أولا، وخلال سنة من وجوده في جسم الفئران بدأ يتحور ما أدى إلى ولادة متحور "أوميكرون" سريع الانتشار بين البشر.

روابط ذات صلة

دراسة: كوفيد-19 أقل حدة مع السلالة أوميكرون منه مع دلتا

طبيبة تحذر من خطر "فقدان البصر" نتيجة الإصابة بـ "كورونا"!

لأول مرة.. تحديد الفيروس المسبب لمرض التصلب اللوحي

كشف خطورة الإصابة بالفيروس التاجي المستجد على الكلى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطط بن سلمان لجعل اليمن بلا جيش ولا سلاح ولا سيادة

مجموعة من القطع البحرية للاسطول الايراني تنطلق الى المياه الدولية الحرة

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

هل بدأ العد التنازلي لحرب عالمية ثالثة؟

ليبيا.. الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ترد على عقيلة صالح

شاهد: افعال واشنطن مع موسكو لتجعلها في دوامة صراع عسكري واقتصادي؟