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رئيس الاركان والمساعد التنسيقي للجيش الايراني الادميرال سياري: تعزيز الدبلوماسية البحرية يؤدي إلى هزيمة السياسات الاستعمارية للعدو

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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