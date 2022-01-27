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مصادر عراقية: الإطار التنسيقي يعلن لقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وقادة الاطار في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري مساء اليوم

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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