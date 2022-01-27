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اجتماع مرتقب بين الصدر والإطار التنسيقي في منزل العامري

اجتماع مرتقب بين الصدر والإطار التنسيقي في منزل العامري
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد الإطار التنسيقي العراقي، اليوم الخميس، أن هنالك لقاءً سيجمع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الاطار التنسيقي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

العالم-العراق

وقال عضو الإطار علي الفتلاوي في حديث للسومرية نيوز، إن "الصدر سيزور منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بغداد مساء اليوم، لعقد اجتماع مع الاطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة ومناقشة تداعيات الكتلة الأكبر".

وأضاف، إنه "حصل اتفاق مع كل قادة الاطار التنسيقي، ينص على إنه اما دخول جميع اعضاء الإطار منسجمين في العملية السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر مع التيار الصدري او الذهاب الى المقاطعة والمعارضة".

وأكد الفتلاوي، إنه "لا مانع للاطار من التحالف مع التيار الصدري وتشكيل الحكومة، حيث يسعى الاطار الى عدم ذهاب التيار منفردا بتشكيل الحكومة ولا ذهاب الاطار منفردا بتشكيل الحكومة مع التأكيد على إن الإطار لا يرضى بالذهاب مع التيار الصدري متجزءا".

وتابع، إن "حكومة بلا إطار تنسيقي ممكن ان تتشكل لكنها ستكون صعبة جدا، كون ذلك سيجعل من الشيعة اقلية وليست اغلبية".

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