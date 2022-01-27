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الاحتلال يشن حملة تشويه دولية ضد لجنة تحقيق أممية

الاحتلال يشن حملة تشويه دولية ضد لجنة تحقيق أممية
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال موقع "والا" العبري، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستبدأ قريبا بحملة دولية للإساءة الى لجنة التحقيق الدولية التي شكلت للتحقيق بجرائم إسرائيل في حملتها الأخيرة "حارس الاسوار".

العالم - الاحتلال

وبحسب الموقع، ستعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على تأجيل أو منع اتخاذ قرارات باللجنة، وستزيد من حدة الحملة ضد اللجنة التي ستجتمع في شهر آذار المقبل.

وأعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين عن قلقهم من إمكانية تطرق اللجنة في تقريرها الى ان إسرائيل دولة "ابرتهايد" وسيكون لها تأثيرا كبيرا على إسرائيل بالولايات المتحدة ودول أخرى بالغرب.

هذا وكان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة قد أقر تشكيل اللجنة في شهر أيار الماضي بعد حملة حارس الاسوار وقصف غزة والاحداث في أراضي عام 1948 وفي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

يذكر ان اللجنة يترأسها مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة سابقا، ناي فيلاي، وعضوية خبراء بالقانون الدولي وحقوق الانسان، وستعمل وللمرة الأولى داخل إسرائيل للتحقيق في خرق حقوق الانسان، في الضفة وغزة والقدس أيضا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في برقيات أرسلت الى السفارات الإسرائيلية إنها لن تتعاون مع اللجنة لأنها لجنة من طرف واحد واعضائها ضد إسرائيل وانه يجب رفع الشرعية عنها وعن أعضائها.

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