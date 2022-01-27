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فيديوغرافيك.. الإمارات تدخل دائرة النيران

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت عملية "إعصار اليمن" في العمق الإماراتي في إطار حق الرد المشروع على جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.

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