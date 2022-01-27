إيران وأوزبكستان تعلنان استعدادهما لتطوير التعاون في مجال النقل والترانزيت

العالم - ايران

واجتمع الوفد الاوزبكي التي ترأسه نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضم مساعد وزير النقل ومجموعة من مدراء الإدارات المتخصصة للتجارة والنقل في أوزبكستان، مع مساعد وزير النقل الايراني شهريار افندي زاده اليوم الخميس في مقر الوزارة.

في هذا الاجتماع ، الذي عقد بحضور مدراء المنظمات والشركات التابعة وممثلي وزارة الخارجية ومركز الشؤون الدولية، تم مناقشة آخر تطورات التعاون في مجال النقل والترانزيت بين البلدين في مختلف مجالات النقل البري والسكك الحديدية والبحري، و أعلن الجانبان عن استعدادهما لتشكيل مجموعات عمل متخصصة في مجالات النقل البري والسكك الحديدية والبحر والجو في اطار خارطة طريق لتعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين .

واشار المسؤولون الايرانيون في الاجتماع، الى الموقع الجغرافي الفريد لايران، والبنية التحتية ومرافق النقل والترانزيت عبر الاراضي الايرانية وإمكانية استفادة دول آسيا الوسطى، وخاصة أوزبكستان، من هذه القدرات في إطار المشاركة في ازدهار وتسويق ممرات العبور التي تمر عبر إيران.

كما بحث الجانبان كيفية تسهيل العلاقات التجارية بين البلدين من خلال الاستفادة من قدرات ميناء جابهار الاستراتيجي وما تلاه في تطوير النقل الدولي والنقل العابر مع بعضهما البعض ومع دول ثالثة من آسيا الوسطى إلى جنوب شرق آسيا ، والاتفاقيات الأولية لتحديد المسارات الجديدة، وأكدا على تنفيذ اتفاقية الحزمة الإلكترونية (E-TIR) والتنفيذ المشترك لترانزيت البضائع لإجراء اختبار لهذه الممرات.