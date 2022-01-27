اردوغان يفتح صفحة جديدة مع الاحتلال بعد ان نعتها بدولة الارهاب!

خاص بالعالم

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي تعاني بلاده من كوارث بيئية واقتصادية متزامنة... كشف في مقابلة مع شبكة ان تي في، عن زيارة رسمية يقوم بها رئيس كيان الاحتلال اسحاق هرتصوغ إلى تركيا مطلع الشهر المقبل، معرباً عن استعداده للقيام بخطوات نحو تل ابيب في المجالات كافة.

وقال اردوغان: "الرئيس الإسرائيلي سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا مطلع شباط/فبراير المقبل. ستبدأ مرحلة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية مع هذه الزيارة ونحن مستعدون للقيام بخطوات نحو إسرائيل في المجالات كافة".

زيارة وبدعوة رسمية تركية بحسب وكالة اناضول نقلا عن مصادر دبلوماسية، التي اشارت الى استمرار اللقاءات بين البلدين لترتيب الزيارة.

ما يهدف اليه اردوغان من التقارب العلني مع الاحتلال ليس سرا، فقد بيّن في تصريحات سابقة عقد اجتماعات مع الأطراف الإسرائيلية، للتاكيد على التعاون المشترك لنقل الغاز الاسرائيلي إلى أوروبا عبر خط انابيب "أيست ميد" على الاراضي التركية.



كما أعلن إردوغان إنه سيزور الإمارات يوم الرابع عشر من الشهر المقبل، مشيرا الى أن تلك الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع سعي أنقرة إلى إذابة جليد العلاقات مع دول مجلس التعاون.

تحركات وخطوات مثيرة للجدل يقوم بها اردوغان قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية، مما يشير الى استعداد الرئيس التركي لفعل ما يعرضه لتناقضات حادة من اجل الفوز في الاحتفاظ على منصبه، وذلك بعد ان كان يظهر نفسه على هيئة اشد المدافعين من القضية الفلسطينية واشرس المهاجمين للكيان المحتل.

