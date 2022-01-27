الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
١٠:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين: موسكو "لن تتسرّع" في الرد على واشنطن بشأن المقترحات المرتبطة بأوكرانيا

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تتجه لتمديد مهمتها السياسية في ليبيا

مصدر سياسي يكشف سبب خلاف قيس سعيد مع نادية عكاشة

انعزال كلي لمنطقة البقاع  في شرق لبنان بسبب كثافة الثلوج

السلطات المصرية تحتجز مصورا روسيا في القاهرة والسفارة تصدر بيانا

وزير الخارجية الايراني يستقل نظيره القطري ويناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك

شاهد بالفيديو.. اردوغان يفتح صفحة جديدة مع الاحتلال بعد ان نعتها بدولة الارهاب!