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باحث سياسي: لهذا السبب اليمن يستهدف العمقين السعودي والإماراتي

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

اکد الباحث السياسي محمد مرتضى أن الغارات التي يشنها طيران تحالف العدوان على مختلف المناطق اليمنية ليس امراً جديداً، لكن هذه المرة قوى العدوان تلقت ضربة موجعة من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية، مشيراً الى أن اليمن لا يريد استمرار الحرب بل يريد ايقافها عبر استهداف العمق السعودي والإماراتي.

العالم - خاص العالم

وقال مرتضى خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أنه هناك تواطؤا غربيا واضحا من خلال ادانة دول غربية لعملية القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي، مضيفا أن السياسة التي اعلنتها ادارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حول انهاء الحرب في اليمن كانت مجرد شعارات للاستهلال السياسي ولا فائدة منها.

وأكد مرتضى أن الشعب اليمني لم يركع خلال سنوات الحرب الـ7 التي شهدت اعنف هجمات ضد الشعب اليمني وهناك قرار واضح من قبل اليمنيين بمحاربة العدوان حتى ايقافه ولن ينخدعوا ضمن اي نوع من المناورات لجرهم الى معركة هم لا يريدونها الآن.

واوضح مرتضى أن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمقين السعودي والإماراتي تتمتع بصفتين هي أنهم لا يستهلكون اهدافهم بسرعة وأن هذه العمليات في حالة تصاعد وهذا الامر يدل على أن اليمنيين لا يريدون الحرب ويسعون لوقفها.

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