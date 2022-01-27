باحث سياسي: لهذا السبب اليمن يستهدف العمقين السعودي والإماراتي

العالم - خاص العالم

وقال مرتضى خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أنه هناك تواطؤا غربيا واضحا من خلال ادانة دول غربية لعملية القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي، مضيفا أن السياسة التي اعلنتها ادارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حول انهاء الحرب في اليمن كانت مجرد شعارات للاستهلال السياسي ولا فائدة منها.

وأكد مرتضى أن الشعب اليمني لم يركع خلال سنوات الحرب الـ7 التي شهدت اعنف هجمات ضد الشعب اليمني وهناك قرار واضح من قبل اليمنيين بمحاربة العدوان حتى ايقافه ولن ينخدعوا ضمن اي نوع من المناورات لجرهم الى معركة هم لا يريدونها الآن.

واوضح مرتضى أن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمقين السعودي والإماراتي تتمتع بصفتين هي أنهم لا يستهلكون اهدافهم بسرعة وأن هذه العمليات في حالة تصاعد وهذا الامر يدل على أن اليمنيين لا يريدون الحرب ويسعون لوقفها.

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