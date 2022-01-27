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وزارة الدفاع في روسيا البيضاء: القوات الروسية ستغادر البلاد بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة الشهر القادم

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

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