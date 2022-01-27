خبير: المرحلة القادمة مرحلة تنامي القدرات العسكرية اليمنية

العالم - خاص العالم

وقال عابد الثور خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان استهداف العمق الإماراتي كان امراً جريئاً ومخيفاً بالنسبة للكيان الصهيوني قبل الإماراتيين الذين يعلمون بأنهم ليسوا في مستوى المواجهة المباشرة والضربات التي تشنها قوى العدوان ضد المدنيين، وهذا ما يشير الى خوفهم والهيستريا التي يعيشونها.

وأوضح عابد الثور أن الإمارات لا تعلم ماذا يجب ان تعمل في المرحلة المقبلة وهذه الضربة اربكتها، مشيراً الى أن الإمارات تتكتم على تفاصيل الضربات الجوية التي تلقتها.

وأكد عابد الثور أن استهداف قاعدة الظفرة في أبوظبي خير دليل على تنامي القدرات الصاروخية اليمنية التي استهدفت قاعدة تتميز بوجود دفاعات جوية متطورة.

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