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ألمانيا تحذر من "عواقب" على مشروع "نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

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