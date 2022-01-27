ما رأيكم .. هل تردع عملية اعصار اليمن الثانية قوى العدوان؟

العالم - ما رأيكم

يؤكد باحثون سياسيون أن الغارات التي يشنها طيران تحالف العدوان على مختلف المناطق اليمنية ليس امراً جديداً، لكن هذه المرة قوى العدوان تلقت ضربة موجعة من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية، مشيراً الى أن اليمن لا يريد استمرار الحرب بل يريد ايقافها عبر استهداف العمق السعودي والإماراتي.

ويقول هؤلاء أنه هناك تواطؤا غربيا واضحا من خلال ادانة دول غربية لعملية القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي، ويضيفون أن السياسة التي اعلنتها ادارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حول انهاء الحرب في اليمن كانت مجرد شعارات للاستهلال السياسي ولا فائدة منها.

ويشدد هؤلاء أن الشعب اليمني لم يركع خلال سنوات الحرب الـ7 التي شهدت اعنف هجمات ضد الشعب اليمني وهناك قرار واضح من قبل اليمنيين بمحاربة العدوان حتى ايقافه ولن ينخدعوا ضمن اي نوع من المناورات لجرهم الى معركة هم لا يريدونها الآن.

ويوضح هؤلاء أن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمقين السعودي والإماراتي تتمتع بصفتين هي أنهم لا يستهلكون اهدافهم بسرعة وأن هذه العمليات في حالة تصاعد وهذا الامر يدل على أن اليمنيين لا يريدون الحرب ويسعون لوقفها.

من جهة آخرى يرى خبراء عسكريون يمنيون أن استهداف العمق الإماراتي يحمل رسائل كثيرة لقوى العدوان وأن المرحلة القادمة ستحمل تنامي القدرات العسكرية اليمنية.

ويضيف هؤلاء ان استهداف العمق الإماراتي كان امراً جريئاً ومخيفاً بالنسبة للكيان الصهيوني قبل الإماراتيين الذين يعلمون هم ليسوا في مستوى المواجهة المباشرة والضربات التي تشنها قوى العدوان ضد المدنيين هي خير دليل على خوفهم وهيستريا الذي يعيشونه.

ويوضح هؤلاء على أن الإمارات لا تعلم ماذا يجب ان تعمل في المرحلة المقبلة وهذه الضربة اربكتها مشيراً الى أن الإمارات تتكتم على تفاصيل الضربات الجوية التي تلقتها.

ويؤكد هؤلاء على أن استهداف قاعدة الظفرة في أبوظبي يدل على تنامي القدرات الصاروخية اليمنية في استهداف قاعدة تتميز بوجود دفاعات جوية متطورة.

بدوره دعا نشطاء في حزب العمال البريطاني بوقف الحرب في اليمن وأن الضربات التي تحصل في اليمن تحصل بموافقة الدول التي لها مصالح استراتيجية في اليمن وهذه الضربات دمرت المنشآت الحيوية في البلاد.

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