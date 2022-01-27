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إيران.. وقفة احتجاجية لطلبة جامعات طهران دعما للشعب اليمني وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الغارات المتواصلة على اليمن

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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