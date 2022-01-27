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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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أمير عبد اللهيان: فيما يتعلق برفع اجراءات الحظر يجب أن تتحقق كافة المصالح الإيرانية ولا بد من لمس ذلك على أرض الواقع
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة: التجربة والتاريخ والسلوك الأميركي يؤكد أنه لا يمكن الوثوق بالساسة والقادة الأميركيين
إيران.. وقفة احتجاجية لطلبة جامعات طهران دعما للشعب اليمني وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الغارات المتواصلة على اليمن
مراسل العالم: تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي الحربي على علو منخفض في سماء مدينة الحسكة شمال شرقي سورية
ألمانيا تحذر من "عواقب" على مشروع "نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا
حرس الثورة الاسلامية يعلن ان هدف المناورات هو تعزيز وتحسين الاستعدادات القتالية للتعامل مع التهديدات المحتملة والجماعات الإرهابية التكفيرية
وزارة الدفاع في روسيا البيضاء: القوات الروسية ستغادر البلاد بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة الشهر القادم
الكرملين: موسكو "لن تتسرّع" في الرد على واشنطن بشأن المقترحات المرتبطة بأوكرانيا
قائد القوات البحرية للجيش الايراني: تواجد الوحدات العسكرية الايرانية في المياه البعيدة دليل على اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية
وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان يستقبل نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران ويجري معه جولة مباحثات
إيران.. وقفة احتجاجية لطلبة جامعات طهران دعما للشعب اليمني وتنديدا بالصمت الدولي إزاء الغارات المتواصلة على اليمن
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش
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