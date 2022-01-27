الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

وزير الدفاع اليمني: تصعيد العدوان سيواجه برد حاسم وقاس وضرباتنا ستستمر 

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن تصعيد العدوان على الشعب اليمني، واستمرار حصاره، وشن غاراته على المدنيين لا تساعد على إنهاء الحرب بل تزيد من توسيع نطاقها الجغرافي، وتقويض فرص السلام، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

تصعيد دول العدوان سيواجه بتصعيد أكبر واقسى، هذا ما اكده وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حيث قال أن تصعيد العدوان على الشعب اليمني، واستمرار حصاره، وشن غاراته على المدنيين لا يساعد على إنهاء الحرب بل يزيد من توسيع نطاقها الجغرافي، وتقويض فرص السلام، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وشدد العاطفي إن كل هذه الممارسات التصعيدية ستدفع القوات اليمنية إلى خيارات عسكرية إستراتيجية لا مفرّ فيها للعدو سوى الهزيمة والندم والحسرة، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير هو تصعيد أمريكي- إسرائيلي باسم دول العدوان المهزومة.

وأكد وزير الدفاع أن ما وجّهته القوة الصاروخية والطيران المسيّر من ضربات موجعة في عمق أراضي العدوان ما هي إلا رسائل تحذيرية لعلّ وعسى أن يرتدع المعتدون ويعودوا إلى صوابهم.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد ضربات موجعة ومرعبة في العمق الإستراتيجي العسكري والاقتصادي لدول العدوان، وفي مناطق لا تتوقّعها، وهذا حق مشروع للشعب اليمني في إطار مراحل عملية إعصار اليمن.

الى ذلك أعتبر وزير الخارجية اليمني هشام شرف التصريحات الإمارات الاخيرة بانها محاولة لاستباق أي تحقيق دولي سيحمل الطيران الحربي الإماراتي مسؤولية مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص جراء استهدافه للسجن الاحتياطي بمحافظة صعدة.

وشدد الوزير أن الامارات هي من انخرطت في حرب عبثية لا ناقة لها فيها ولا جمل، سوى الرغبة في الظهور أمام العالم بمظهر القوة.

مضيفا ان امريكا هي التي دفعت بالامارات للتصعيد مشدد ان الامارات وامريكا توهمت ان باستطاعتها احتلال أراضي وجزر اليمن ورغبتها في الهيمنة والغطرسة بما لديها من موارد مالية.

من جانبه دعا عبدالمحسن الطاووس أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه استمرار التصعيد والجرائم والحصار الاقتصادي على الشعب اليمني.

وقال الطاووس اثناء استقباله وفد من الامم المتحدة، إن العدوان افتتح هذا العام الجديد بجريمة السجن الاحتياطي البشعة مطالبا الأمم المتحدة بأن يكون لها دور اكبر خاصة في مسألة إنهاء الحصار المفروض على اليمن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. عملية اعصار اليمن وردع دول العدوان

هذا ما يحدث حين يفر مرتزقة العدوان من جبهات اليمن!

ما رأيكم .. هل تردع عملية اعصار اليمن الثانية قوى العدوان؟

باحث سياسي: لهذا السبب اليمن يستهدف العمقين السعودي والإماراتي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور..حريق في المستودعات بالصناعية الأولى في الرياض

ليبيا تعلن أنها بلغت ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا

الكونغو .. مقتل 26 عسكريا في هجوم للمتمردين

وفاة عامل اردني بأمانة عمان خلال عمله في المنخفض القطبي

بالفيديو.. النيران تلتهم دبابة عسكرية بعد انقلابها في النجف

خلال اجتماعه مع نظيره القطري.. عبداللهیان يؤكد أهمية بذل الجهود لإرساء السلام في المنطقة