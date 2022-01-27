وزير الدفاع اليمني: تصعيد العدوان سيواجه برد حاسم وقاس وضرباتنا ستستمر 

العالم - خاص بالعالم

تصعيد دول العدوان سيواجه بتصعيد أكبر واقسى، هذا ما اكده وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حيث قال أن تصعيد العدوان على الشعب اليمني، واستمرار حصاره، وشن غاراته على المدنيين لا يساعد على إنهاء الحرب بل يزيد من توسيع نطاقها الجغرافي، وتقويض فرص السلام، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وشدد العاطفي إن كل هذه الممارسات التصعيدية ستدفع القوات اليمنية إلى خيارات عسكرية إستراتيجية لا مفرّ فيها للعدو سوى الهزيمة والندم والحسرة، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير هو تصعيد أمريكي- إسرائيلي باسم دول العدوان المهزومة.

وأكد وزير الدفاع أن ما وجّهته القوة الصاروخية والطيران المسيّر من ضربات موجعة في عمق أراضي العدوان ما هي إلا رسائل تحذيرية لعلّ وعسى أن يرتدع المعتدون ويعودوا إلى صوابهم.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد ضربات موجعة ومرعبة في العمق الإستراتيجي العسكري والاقتصادي لدول العدوان، وفي مناطق لا تتوقّعها، وهذا حق مشروع للشعب اليمني في إطار مراحل عملية إعصار اليمن.

الى ذلك أعتبر وزير الخارجية اليمني هشام شرف التصريحات الإمارات الاخيرة بانها محاولة لاستباق أي تحقيق دولي سيحمل الطيران الحربي الإماراتي مسؤولية مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص جراء استهدافه للسجن الاحتياطي بمحافظة صعدة.

وشدد الوزير أن الامارات هي من انخرطت في حرب عبثية لا ناقة لها فيها ولا جمل، سوى الرغبة في الظهور أمام العالم بمظهر القوة.

مضيفا ان امريكا هي التي دفعت بالامارات للتصعيد مشدد ان الامارات وامريكا توهمت ان باستطاعتها احتلال أراضي وجزر اليمن ورغبتها في الهيمنة والغطرسة بما لديها من موارد مالية.

من جانبه دعا عبدالمحسن الطاووس أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه استمرار التصعيد والجرائم والحصار الاقتصادي على الشعب اليمني.

وقال الطاووس اثناء استقباله وفد من الامم المتحدة، إن العدوان افتتح هذا العام الجديد بجريمة السجن الاحتياطي البشعة مطالبا الأمم المتحدة بأن يكون لها دور اكبر خاصة في مسألة إنهاء الحصار المفروض على اليمن.

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