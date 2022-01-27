آخر تطورات الأوضاع في الحسكة واحداث سجن الصناعة

العالم-سوريا

ــ تدخل امس لأول مرة منذ ستة ايام طيران الاحتلال الامريكي الحربي وقصف مجموعة من المواقع في محيط السجن وعلى اطرف حي غويران من الجهة الجنوبية الشرقية.

ــ تدمير الجزء الاكبر من الابنية المحيطة بسجن الثانوية الصناعية وتدمير اجزاء من ابنية اخرى جراء القصف العنيف لطائرة الاحتلال الامريكي. والابنية هي / كليتي الاقتصاد والهندسة المدنية ومقر فرع جامعة الفرات والمراب المخصص للسيارات وتدمير كامل معهد المراقبيين الفنيين ومقر شركة الخضار ومخبز الباسل / وذلك بذريعة تحصن ارهابي داعش الفاريين من سجن الثانوية الصناعية.

ــ ميليشيا قسد بحجة مطاردة الفاريين والبحث عنهم داهمت احياء غويران والزهور وباشرت اليوم بمداهمة حي الليلية في مدينة الحسكة واختطاف عدد من الشباب والرجال بحجة التأكد من اوضاعهم الامنية، وحسب مصادر في الريف الجنوبي تم مداهمة عدد من القرى وناحية مركدا وتشديد الاجراءات الامنية على الحواجز التابعة لها وتحليق مكثف للطائرات المسيرة.

ــ مازال قسم من ارهابيي داعش (الحديث عن نحو 60 ارهابي) يتحصنون في القسم الشمالي من سجن الثانوية الصناعية وحسب مصادر فان داعش يستخدم حاليا الانفاق التي جهزتها سابقا ميليشيا قسد في المنطقة المحيطة بسجن الثانوية الصناعية.

ــ ارتفاع اعداد النازحين من الاحياء الجنوبية باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري ووصل عدد الاسر النازحة الى 4000 اسرة من احياء غويران والزهور والليلية والسكن الشبابي.

ــ استياء لدى الاهالي من موقف المنظمات الدولية والاغاثية المتواجدة في محافظة الحسكة لعدم تدخلها حتى اللحظة لتقديم المساعدة للاسر العالقة ضمن الاحياء ولم تتمكن من الخروج، حيث يعانون نقاص في كافة المقومات الاساسية للحياة.