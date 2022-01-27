22 ألف منزل بالقدس المحتلة مهدد بالهدم

العالم - فلسطين

وأضاف الرويضي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إن الاحتلال يصعد من عمليات الهدم في القدس، بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثر على شكل المدينة، ويجعل من المقدسي مجرد أقلية.

وأشار الى أن ذلك يترافق مع مناقشة بناء ستة أحياء استيطانية جديدة، بهدف محاصرة الأحياء المقدسية، ومنع نموها الديمغرافي وسلب المزيد من أراضي المواطنين.

ونوه الرويضي إلى أن 22 ألف منزل مهدد بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 متوقع هدمها خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن أصحاب المنازل المهدمة في جبل المكبر، سينظمون وقفة شعبية الاحد المقبل أمام بلدية الاحتلال بالقدس، في رسالة رافضة لسياسة الهدم التي تهدد وجودهم.