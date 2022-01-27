وزير الخارجية القطري يزور طهران لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي 

العالم - خاص بالعالم

وبهدف تعزيز هذه السياسة، وصل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى العاصمة الايرانية طهران ليحظى باستقبال رسمي من نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان اجتماعا في مقر وزارة الخارجية حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، اضافة الى تبادل وجهات النظر حول اخر المستجدات الاقليمية خاصة الاوضاع في افغانستان وكذلك التطورات في اليمن.

امير عبد اللهيان شدد على ضرورة ان تعمل طهران والدوحة بسرعة لاستتباب الامن والاستقرار في اليمن وافغانستان، واكد ان ما يجري حاليا في اليمن سيؤدي لاستمرار الحرب وينسف جهود احلال السلام.

من جهته، اكد الوزير القطري ان حل الازمة في اليمن سياسي ويجب ان يكون عبر الحوار لا الطرق العسكرية.

وفي اطار الزيارة استقبل الرئيس ابراهيم رئيسي الوزير القطري، واكد ان حضور القوى الاجنبية في المنطقة لا يخدم مصالح وتطلعات شعوبها وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي لتعزيز الامن.

من جهته، اكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان على دول المنطقة الاعتماد على نفسها من اجل تحقيق التطور المنشود.

التفاصيل في الفيديو المرفق...