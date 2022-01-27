إحياء اربعينية السفير الإيراني بصنعاء الشهيد حسن ايرلو 

العالم - خاص بالعالم

الجميع أستحضروا بسالة وشجاعة الحاج ايرلو سواء اثناء العمل الدبلوماسي في اليمن في مرحلة صعبة وحساسة أو حضوره فيما يخص قضايا الامة وشؤون المنطقة بالتعاطي الإيجابي.

وقدر الحاضرون عاليا تواضع الشهيد وحسن تعامله الإنساني ودعمه للقضية اليمنية ووقوفه إلى جانب اليمنيين .

الفعالية تضمنت عددا من الكلمات الرسمية تخللتها لقطات متلفزة عن حياة ايرلو وسط تقدير لماتركه من بصمة وأثر في قلوب اليمنيين الذين اكدوا انه كان ضحية لحصار قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي واكبروا ماقام به من تعزيز العلاقات بين البلدين وكسر العزلة السياسية المفروضة على البلاد .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...