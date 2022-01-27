مظاهرة أمام الامم المتحدة بطهران تنديدا بالصمت الدولي لما يحدث باليمن

العالم - خاص بالعالم

النساء والاطفال يقتلون في بلد الايمان اين حقوق الانسان شعار رفع امام مبنى الامم المتحدة في طهران، خلال تظاهرة تمت خلالها المطالبة بتحمل منظمات الدولية مسؤوليتها تجاه الاجرام الذي يرتكب بحق شعب اليمن.

الصيحات جاءت بحناجر طلابية وتناغمت باللغات العربية والفارسية لتعلن أن قضية اليمن ليست قضية قومية او طائفية بل هي قضية اخلاقية وانسانية.

عبرية غربية تنفذ بايادي بعض الدول العربية هكذا قرا المشاركون مؤامرة العدوان على اليمن مطالبين بتحرك دولي وانساني لايقاف هذا اليمن عن هذا الشعب.

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