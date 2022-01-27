لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر بالرصاص الحي في بالخرطوم

العالم - مراسلون

تواصلت التظاهرات في شوراع العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين وتزامنت التظاهرات مع اغلاق معظم شوارع العاصمة الخرطوم حتى لا يؤخذ متظاهرين على حين غرة من قبل العسكر.

وتأتي تظاهرات الـ27 من يناير تحت شعار لا تزيد رصيد الموت ..نسبة للسيولة الأمنية التي تعيشها البلاد في معظم الولايات خاصة دارفور غربي السودان وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات رغم القمع الممنهج الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين.

وفي اطار الوفاء لقتلى التظاهرات تحركت المواكب صوت عدد من أسر الضحايا التظاهرات مؤكدين على أن دماء هؤلاء القتلى لن تذهب هدرا وسيتم القصاص ولو بعد حين.

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