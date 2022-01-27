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مسؤول أممي يصل اليمن لزيارة مسرح الجريمة في صعدة

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

زار الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي على رأس وفد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن وبرفقة محافظ صعده محمد جابر عوض وأمين عام مجلس  الشؤون الإنسانية عبد المحسن طاووس مسرح جريمة السجن الاحتياطي بصعدة.

العالم - مراسلون

خلال الزيارة طاف الممثل الأممي ومرافقوه بعنابر السجن الاحتياطي واطلعوا على حجم الأضراروالدمار الذي تعرضت له جراء غارات العدوان الأمريكي الإماراتي الغاشمة قبل أن يتوجهوا لزيارة جرحى هذه الجريمة في المستشفى الجمهوري..

الممثل الأممي أعرب عن ادانته لهذه الجريمة البشعة ووعد بالعمل على تحييد الأماكن المدنية بالتفاهم والتنسيق مع جميع الأطراف جاء ذلك خلال تسلمه مذكرة من محافظ صعده تطالب الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها الإنساني وتحمل مسؤوليتها لحماية المدنيين..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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