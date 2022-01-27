مسؤول أممي يصل اليمن لزيارة مسرح الجريمة في صعدة

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خلال الزيارة طاف الممثل الأممي ومرافقوه بعنابر السجن الاحتياطي واطلعوا على حجم الأضراروالدمار الذي تعرضت له جراء غارات العدوان الأمريكي الإماراتي الغاشمة قبل أن يتوجهوا لزيارة جرحى هذه الجريمة في المستشفى الجمهوري..



الممثل الأممي أعرب عن ادانته لهذه الجريمة البشعة ووعد بالعمل على تحييد الأماكن المدنية بالتفاهم والتنسيق مع جميع الأطراف جاء ذلك خلال تسلمه مذكرة من محافظ صعده تطالب الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها الإنساني وتحمل مسؤوليتها لحماية المدنيين..



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