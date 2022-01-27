المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي كورونا

العالم - المغرب

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المجلس أقر مشروع قرار بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فى كافة انحاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 7002 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 6362 في اليوم ماقبله، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و114527. كما أعلنت تسجيل 36 وفاة جديدة مقابل 34، في أمس الأول ، لترتفع أعداد الوفيات في المملكة بسبب «كوفيد-19» إلى 15237.