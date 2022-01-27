كوريا الشمالية تطلق صاروخين وأمريكا تندد بموجة التجارب الأخيرة

العالم -الأميركيتان

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس: إن بلاده لا تزال ملتزمة بنهج دبلوماسي وتدعو كوريا الشمالية للمشاركة في حوار.

وأعلنت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي: أن الإطلاق يزعزع الاستقرار لكنه لا يشكل تهديدا مباشرا لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أو لحلفائها. واطلاق بيونغ يانغ للصاروخين هي سادس جولة من التجارب الصاروخية هذا الشهر.

وقالت بيونغ يانغ هذا الشهر: إنها ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وأنها تدرس استئناف جميع الأنشطة التي أوقفتها مؤقتا.