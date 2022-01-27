تسجيل أعلى عدد لحالات حرجة بكورونا خلال أسبوع في السعودية

العالم-السعودية

وسجلت المملكة، الخميس، 4738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 4973 ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 622,087، بحسب بيانات وزارة الصحة.

ورصدت وسائل إعلام، منها "أخبار السعودية" ارتفاعا في عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا خلال هذا الأسبوع حيث بلغت: الجمعة (591)، السبت (637)، الأحد (655)، الإثنين (705)، الثلاثاء (750)، الأربعاء (789)، الخميس (825).

وارتفعت الحالات في السعودية، التي تضم أكبر عدد من السكان في منطقة الخليج(الفارسي) بحوالي 35 مليونا، بشكل كبير منذ بداية العام مع الانتشار العالمي لمتحور أوميكرون.

وأعلنت السعودية تسجيل أول حالة مؤكدة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى في الأول من ديسمبر الماضي.

وفي نهاية عام 2021، أعادت السعودية فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرمة بعد أكثر من شهرين ونصف على إلغاء الإجراءات الاحترازية.

وقررت وزارة الصحة، على ضوء ذلك، إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وفرضت وزارة الداخلية غرامة 1000 ريال (266 دولار أميركي) على من لا يلتزمون بوضع الكمامة، كما حثت السكان على تلقي الجرعة المعززة الثالثة، التي ستكون شرطا لدخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية بدءا من الأول من فبراير.

وأعلنت السعودية، في 2 يناير الجاري، تقديم أكثر من 51 مليون جرعة لقاح لسكانها، تضمنت تلقيح نحو 66 في المائة من السكان بجرعتين.