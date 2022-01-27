شاهد.. عملية اعصار اليمن وردع دول العدوان

العالم - خاص العالم

اکد الباحث السياسي محمد مرتضى أن الغارات التي يشنها طيران تحالف العدوان على مختلف المناطق اليمنية ليس امراً جديداً، لكن هذه المرة قوى العدوان تلقت ضربة موجعة من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية، مشيراً الى أن اليمن لا يريد استمرار الحرب بل يريد ايقافها عبر استهداف العمق السعودي والإماراتي.

وقال مرتضى خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أنه هناك تواطؤا غربيا واضحا من خلال ادانة دول غربية لعملية القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي، مضيفا أن السياسة التي اعلنتها ادارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حول انهاء الحرب في اليمن كانت مجرد شعارات للاستهلال السياسي ولا فائدة منها.

وأكد مرتضى أن الشعب اليمني لم يركع خلال سنوات الحرب الـ7 التي شهدت اعنف هجمات ضد الشعب اليمني وهناك قرار واضح من قبل اليمنيين بمحاربة العدوان حتى ايقافه ولن ينخدعوا ضمن اي نوع من المناورات لجرهم الى معركة هم لا يريدونها الآن.

واوضح مرتضى أن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمقين السعودي والإماراتي تتمتع بصفتين هي أنهم لا يستهلكون اهدافهم بسرعة وأن هذه العمليات في حالة تصاعد وهذا الامر يدل على أن اليمنيين لا يريدون الحرب ويسعون لوقفها.

من جانب آخر اکد الخبير العسكري اليمني العميد عابد الثور أن استهداف العمق الإماراتي يحمل رسائل كثيرة لقوى العدوان، وأن المرحلة القادمة ستحمل تنامي القدرات العسكرية اليمنية.

وقال عابد الثور خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان استهداف العمق الإماراتي كان امراً جريئاً ومخيفاً بالنسبة للكيان الصهيوني قبل الإماراتيين الذين يعلمون بأنهم ليسوا في مستوى المواجهة المباشرة والضربات التي تشنها قوى العدوان ضد المدنيين، وهذا ما يشير الى خوفهم والهيستريا التي يعيشونها.

وأوضح عابد الثور أن الإمارات لا تعلم ماذا يجب ان تعمل في المرحلة المقبلة وهذه الضربة اربكتها، مشيراً الى أن الإمارات تتكتم على تفاصيل الضربات الجوية التي تلقتها.

وأكد عابد الثور أن استهداف قاعدة الظفرة في أبوظبي خير دليل على تنامي القدرات الصاروخية اليمنية التي استهدفت قاعدة تتميز بوجود دفاعات جوية متطورة.

https://www.alalam.ir/news/6016148